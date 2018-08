Germania, PIL secondo trimestre confermato in accelerazione

(Teleborsa) -. Il PIL, infatti,, come indicato nella stima preliminare ed in linea con le attese degli analisti. Lo annuncia l'Ufficio statistico federale tedesco., dopo che il 2017 si era concluso con un +0,6% nel quarto trimestre e un +0,8% nel terzo. Lripartendo a ritmi più sostenuti come a fine 2018.(come stimato nella lettura preliminare) in aumento rispetto al +1,6% dei tre mesi precedenti.