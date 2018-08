Il settore servizi per la finanza dà qualche segnale positivo (+0,48%), notevole balzo in avanti per Banca Sistema

comparto dei servizi finanziari in Italia

EURO STOXX Financial Services

FTSE Italia Financial Services

comparto servizi per la finanza europeo

grande capitalizzazione

Exor

small-cap

Banca Sistema

Mutuionline

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 84.369,5, in recupero dello 0,48%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre ilmostra un incremento dello 0,49% a 456,2.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,08%.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,41% sui valori precedenti.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,07%.