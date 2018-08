L'indice del settore costruzioni italiano in territorio positivo (+1,25%)

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 31.214,05, in aumento di 389,46 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilsi è mosso con cautela a 433,47, dopo aver avviato la seduta a 430,26.Tra le azioni più importanti dell'indice costruzioni di Milano, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,15%.Tra le medie imprese quotate sul, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,67%.Tra le azioni del, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,92%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 2,10%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,31% sui valori precedenti.