Lieve ribasso per il comparto del commercio in Italia (-0,41%)

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha terminato gli scambi a quota 138.872,3, con un decremento di 570,64 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre ilsi ferma a 520,36, dopo aver avviato la seduta a 517,88.Tra leitaliane, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,32%.Tra ledi Piazza Affari, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,97%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,75%.