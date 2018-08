Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -. Scarna l'agenda macro che vede gli ordini dei beni durevoli in forte calo e sotto le attese Nessun passo in avanti invece tra Stati Uniti e Cina per tentare di risolvere le dispute economiche e commerciali tra le due potenze. Si sono conclusi, infatti, con un sostanziale nulla di fatto i colloqui tra le due potenze I riflettori sono, invece puntati sul presidente della Fed,in attesa del discorso che terrà al simposio diTra gli indici a stelle e strisce, ilsale dello 0,26%. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per loche mostra un guadagno dello 0,28%. Fa meglio il(+0,52%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,57%) e(+0,52%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,76%),(+0,75%),(+0,73%) e(+0,65%).Al top tra i, si posizionano(+14,26%),(+2,39%),(+2,26%) e(+2,23%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,65%.