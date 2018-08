Ponte Morandi, Toti: "piano di abbattimento entro 5 giorni". Ma per la demolizione occorrerà un anno

(Teleborsa) - Non si fermano le azioni del Governo per l'abbattimento del ponte Morandi, crollato parzialmente lo scorso 14 agosto . E mentre Regione Liguria e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) preparano misure a sostegno del Capoluogo ligure, e Fincantieri si candida come contractor per la ricostruzione , il Commissario per l'emergenza di ponte Morandi e Governatore della Liguria,. E molto probabilmente dell'intera struttura, viste le condizioni di degrado anche della parte ovest del Morandi, come accertato dagli ultimi sopralluoghi, decisamente più deterioratei di quello dei piloni 0 e 10 interzati dal crollo."Il ponte lo abbatteremo di sicuro." ha dichiarato Toti dopo la riunione con Autostrade, precisando cheMa per l'abbattimento del ponte occorrerà molto tempo, forse anche un anno. Operazione difficile e pericolosa. Due le soluzioni: smontaggio pezzo per mezzo dell'intero manufatto, con seri problemi di sicurezza per il personale che dovrà operare soprattutto sui punti più alti dell'infrastrutture, da dove necessariamente si dovrà cominciare. O ricorso allo smantellamento della struttura con macerie che inevitabilmente si abbatteranno a terra, ricorrendo anche a mini cariche esplosive. Il che renderà necessario la demolizione dei palazzi circostanti.Intantosul crollo del ponte. Il Dicastero ha inoltre fatto sapere che il Ministro Danilo Toninelli "allo stesso tempo ha dato, secondo ragioni di opportunità in relazione a tutte le istituzioni coinvolte in questa vicenda".