Seduta ingessata per il comparto media dell'Italia (-0,17%)

settore Entertainment & Media

EURO STOXX Media

FTSE Italia Media

indice del settore Media europeo

Ftse SmallCap

Mondadori

Mediacontech

Gruppo Edit l'Espresso

(Teleborsa) - Non si allontana dalla parità il, mostrando un andamento simile all'Il, che ha esordito a quota 10.724,82, scambia a 10.740,96, con un movimento di appena 18,62 punti rispetto ai valori di chiusura della vigilia, mentre l'viaggia a 234,73, dopo aver aperto a 234,66.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,15% sui valori precedenti.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,09%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,76%.