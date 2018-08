Si è mosso in territorio positivo il settore automotive dell'Italia (+2,05%), si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler

comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

Fiat Chrysler

Ferrari

Brembo

Sogefi

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell', che mostra un timido +0,61%, e chiude a quota 505,62.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 4.000,89 punti, dopo un inizio di giornata a quota 196.562,2.Tra le azioni più importanti dell'indice automotive di Milano, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,25%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,90% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,18% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,83%.