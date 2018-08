Strade, ANAS lancia nuovo bando per la pavimentazione stradale

(Teleborsa) -, che si inserisce del, lanciato da ANAS (gruppo FS Italiane) nel dicembre 2015 per migliorare la pavimentazione e la segnaletica sulla propria rete di strade e autostrade.Arriva così aeffettuati, dopo un impegno, suddiviso in tre tranche, di oltre 900 milioni di euro ed il"L’obiettivo del piano #bastabuche è quello dicon programmi di completo rifacimento del manto stradale, in linea con la nuova strategia di ANAS che ha messo al centro la manutenzione e il potenziamento della propria rete stradale".Solo nel 2017, Anas hae il valore degli investimenti attivi in manutenzione straordinaria, distribuiti su 450 cantieri, ammonta a quasi, con unrispetto al 2016., per affidamento di altrettanti accordi quadro di durata triennale ripartiti per aree regionale come segue: 20 milioni per la Liguria (lotto 1); 10 milioni per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (lotto2); 25 milioni per l’Emilia-Romagna (lotto 3); 30 milioni per la Toscana (lotto 4); 30 milioni per le Marche (lotto 5); 20 milioni per l’Umbria (lotto 6); 25 milioni per il Lazio (lotto 7); 15 milioni per la Campania (lotto 8); 25 milioni per l’Abruzzo (lotto 9); 20 milioni per le autostrade della Sicilia (lotto 10); sempre in Sicilia, 35 milioni per le strade statali (lotto 11); 20 milioni per la Sardegna (lotto 12).