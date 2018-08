Wall Street amplia i guadagni a metà giornata

Dow Jones

(Teleborsa) -, sostenuta dalle parole pronunciate dal presidente della Fed che oggi ha fatto il suo debutto nel simposio delle banche centrali di Jackson Hole, nello Stato americano dello Wyoming.Scarna l'agenda macro che ha visto gli ordini dei beni durevoli in forte calo e sotto le attese Nessun passo in avanti invece, è stato fatto tra Stati Uniti e Cina per tentare di risolvere le dispute economiche e commerciali tra le due potenze. Si sono conclusi, infatti, con un sostanziale nulla di fatto i colloqui tra le due potenze Tra gli indici a stelle e strisce, ilche sta mettendo a segno un +0,52%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.873,26 punti. Fa meglio il(+0,86%).Tra i(+1,89%),(+1,48%),(+1,36%) e(+1,03%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,70%. Al top tra i, si posizionano(+13,89%),(+5,34%),(+5,17%) e(+4,13%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,59%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,05%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%.