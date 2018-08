Wall Street attesa in lieve rialzo

(Teleborsa) - Si prospetta un'apertura in lieve rialzo per la borsa di Wall Street, come anticipato dall'andamento dei Future USA, con il futures sullo S&P 500 che avanza dello 0,19% e quello sul Nasdaq 100 dello 0,28%.Scarna l'agenda macro che vede gli ordini dei beni durevoli in forte calo e sotto le attese Nessun passo in avanti invece tra Stati Uniti e Cina per tentare di risolvere le dispute economiche e commerciali tra le due potenze. Si sono conclusi, infatti, con un sostanziale nulla di fatto i colloqui tra le due potenze