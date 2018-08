Ponte Morandi, nubifragio su Genova senza criticità nella zona del cantiere

(Teleborsa) - Come previsto dall'allerta gialla,si è abbattuto nella serata di ieri suPer oltre un'ora la città è stata interessata da unper fortuna, senza che si sia registrata alcunaper la rimozione delle macerie di ponte Morandi.secondo quanto annunciato dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi: "Se avremo il via libera da parte della Procura di Genova,saremo in grado di poter procedereha precisato ancora il sottosegretario, "non si può pensare che con l'arrivo dell'autunno e delle piogge la situazione possa restare quella di oggi.