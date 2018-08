Voli di rientro da Sicilia verso nord quasi "tutto esaurito". E prezzi altissimi

(Teleborsa) -che collegano gli scali dell’isola a Roma e Milano,, sedi di residenza di lavoro o universitarie. E si tratta di tariffe "One Way", ovvero tratta unica.Nel primo weekend di settembreil che significa accedere con tariffe elevate rispetto alla mediaChi non ha potuto prenotare in anticipo deve adeguarsi allePer raggiungere. Più difficile su Malpensa: i voli da Catania sono esauriti da lunedì 27 a mercoledì 29, ci sono posti disponibili a 258 euro nei due giorni successivi e. Per quanto riguardaSituazione analoga. Gli italiani volano di più, ma gli slot rimangono gli stessi.