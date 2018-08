E' flop per il calcio in TV che riaccende la polemica del "doppio canone"

(Teleborsa) -, colpiti non solo dall'amara sorpresa delper l'abbonamento TV alle partite ( a Sky e Dazn aggiudicatari entrambi dei diritti TV della serie A ), ma anche dairiscontrati nelle prime due giornate di Campionato., che ha dato filo da torcere alla tifoseria napoletana, dandoin streaming della seguitissima partita, con annesse difficoltà ad avviare l'applicazione. "Qualcosa non ha funzionato" diceva un messaggio ai clienti Dazn, che nel migliore dei casi sono riusciti a vedere il match a 20 minuti dal calcio d'inizio. Ed un secondo fallimento dopo le tragiche partite d'esordio., che avrebbe dovuto garantire la perfezione ed è parso, invece,con audio fuori sincrono, puntinature ed in generale una scarsa qualità. Non ha sicuramente accontentato i più esigenti tifosi juventini, pronti a godere da casa nei particolari la prima partita in casa di Cristiano Ronaldo allo Juventus Stadium contro la Lazio.e già si profiladato che l'associazione a tutela dei consumatori. "I consumatori non devono fare da tester per le nuove piattaforme e subire la beffa del doppio abbonamento e dei disservizi", denuncia l'associazione, dopo aver raccolto leanche attraverso il sito web.Altroconsumo, che da due mesi stavae dopo aver "già chiesto alla Lega Calcio di evitare lo spacchettamento e alle società di scongiurare il doppio abbonamento",per garantire l’interesse dei consumatori, a fronte della promessa di un’evoluzione tecnologica e una maggiore concorrenza."Nelle settimane scorse abbiamo assistito al rimpallo da parte degli operatori per giustificare i disservizi. Noi non ci stiamo: i consumatori stanno pagando e non devono fare da tester per le nuove piattaforme. Diciamo no allo spacchettamento e al doppio abbonamento, e non è ammissibile che nonostante tutto i tifosi debbano subire anche disservizi nella fruizione delle partite", commenta Ivo Tarantino, Responsabile relazioni esterne di Altroconsumo.