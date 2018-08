Il settore servizi per la finanza tentennante (+0,48%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Incolore ilche ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto all', che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 85.214,64, con un aumento insignificante dello 0,48% rispetto alla vigilia, mentre ilregistra una più netta risalita dell'1,30% a 462,11.Tra i titoli del, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,89%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,31%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,26%.Tra ledi Milano, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,77%.