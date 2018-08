Itinera (Gruppo Gavio) vince due gare negli USA

(Teleborsa) - Due importanti contratti pernegli Stati Uniti d'America. La società di grandi opere del, comunica che la propria controllata statunitense Halmar International è risultata prima classificata nell'ambito della gara per l'ammodernamento del nodo stradale di Kew Garden, tra i più congestionati della città di New York e si è inoltre aggiudicata la gara per la costruzione della nuova stazione della ferrovia metropolitana di Alexandria (Virginia).In particolare, Halmar è risultata prima nell'ambito della gara indetta dal Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York per l'Il valore complessivo è di circa 370 milioni di dollari (la quota di competenza di Halmar è del 100%).Halmar ha inoltre ricevuto l'aggiudicazione dal committente “Washington Metropolitan Area Authority” per i lavori dellaL'iniziativa ha un valore complessivo di circa 215 milioni di dollari (la quota di competenza di Halmar è pari al 60%).