Le borse europee aprono la settimana con segno più

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

viaggi e intrattenimento

materie prime

beni per la casa

Tenaris

Atlantia

Moncler

Saipem

Juventus

Fincantieri

Tamburi

Italmobiliare

Credem

Cementir

Enav

ASTM

(Teleborsa) -, che avviano la settimana mostrandosi in frazionale rialzo. In aperturache non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti, registrando guadagni appena al di sopra della parità. borse asiatiche, che hanno concluso la seduta in forte rialzo , con in luce principalmente gli indici cinesi.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,16. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 277 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,09%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,79%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,58%. Chiusa per festività la borsa di Londra: nel Regno Unito in data odierna si celebra il Bank Holiday.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 20.780 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 23.019 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,24%); consolida i livelli della vigilia il(+0,19%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,32%),(+0,96%) e(+0,48%).di Piazza Affari, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,97%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,89%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,82%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,30%),(+1,19%),(+1,07%) e(+1,02%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,28%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,24%.Tentenna, che cede lo 0,80%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%.