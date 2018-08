Lieve ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari (-0,51%), scambi al ribasso per Banca Profilo

Settore bancario italiano

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha terminato gli scambi a quota 9.196,1, con un decremento di 47,21 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 107,3, dopo aver avviato la seduta a 106,81.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,36%.Tra i titoli adel comparto bancario, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,06%.Tra ledi Piazza Affari, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,44%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,23%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,86%.