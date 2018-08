Modesto rialzo per il comparto beni industriali a Milano (+0,65%), slancio per Aeroporto di Bologna

settore infrastrutture e impiantistica

EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

Atlantia

CNH Industrial

Prysmian

mid-cap

Aeroporto di Bologna

Fincantieri

Cerved Group

small-cap

Indel B

Avio

Cembre

(Teleborsa) - Si muove con moderazione il, che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell'Ilha aperto a 34.160,22, con una risalita di appena 223,2 punti rispetto alla vigilia, mentre l'segna un forte incremento dell'1,11% a 876,46.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni industriali, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,91%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,89%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,66%.Tra leitaliane, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,10%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,42% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,42%.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,06% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,23%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,59%.