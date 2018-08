NAFTA addio! Trump annuncia nuova intesa commerciale con il Messico

Nasdaq

(Teleborsa) - Il), l'accordo di libero scambio siglato nel 1994 che regola gli scambi frae Paesi comeva in pensione dopo cheL'annuncio è arrivato dallo stesso presidentedopo l'intesa preliminare per riscrivere alcune parti fondamentali del deal. Un accordo che al momento non tiene però conto del, che è anch'esso parte dele non ha preso parte agli incontri negoziali che si sono tenuti nelle ultime settimane aha definito il nuovo "accordo molto buono. "E' un gran giorno per il commercio. E' veramente un buon accordo per entrambi i Paesi", ha dichiarato il Presidente degliL' intesa, come anticipato dalla stampa statunitense, prevede che il 75% delle componenti delle auto sia prodotto neglie in Messico, mentre finora il livello minimo era pari al 62,5% Inoltre, il 40-45% della produzione dovrà avvenire in fabbriche dove i lavoratori guadagnano almeno 16 dollari all'ora. Queste novità avranno come conseguenza lo spostamento di una parte della produzione dal Messico agli Stati Uniti.Sull'inquilino dellaha aggiunto: "Non abbiamo ancora iniziato a trattare con il Paese. A breve chiamerò il Premier canadese. Vedremo se Ottawa rientrerà nell'accordo con il Messico o se sarà un'intesa separata".Il Presidente messicano,, ha detto di augurarsi che il Canada possa aderire, mantenendo così fede allo spirito trilaterale del NAFTA.Intanto, a Wall Street, gli investitori festeggiano e gli indici a stelle e strisce già partiti in positivo avanzano. Buona la prestazione del(+0,92%) che, oggi 27 agosto ha oltrepassato gli 8000 punti.