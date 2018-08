NAFTA, Trump: "Un grande accordo con il Messico!"

Twitter

(Teleborsa) - "Un grande accordo sembra buono con il Messico!". Sono queste le parole che il Presidente statunitense,ha scritto supreannunciando l'intesa trasult (NAFTA), l'accordo di libero scambio siglato nel 1994 che regola gli scambi fra Washington e Paesi come Canada e Messico.Laha reso noto che il Presidente Donaldsi prepara a fare un annuncio e, dopo il tweet dinon ci sono più dubbi che si tratti dell'accordo con il Messico.Secondo i rumors della stampa statunitense, i due Paesi avrebbero raggiunto un'intesa, in base alla quale la produzione di auto dovrà avvenire in fabbriche con alti salari (di almeno 16 dollari all'ora) e usando più acciaio, alluminio e componentistica locale. Il 75% della produzione (contro il 62,5% attuale) dovrà essere realizzato inper evitare i dazi. L'intesa fa ben sperare anche per l'apertura di un nuovo al tavolo delle trattative con il Canada.Intanto, Wall Street continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.015,75 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.894,51 punti. Buona la prestazione del(+0,88%) che ha oltrepassato gli 8000 punti.