(Teleborsa) - Consob ha riavviato i termini dell'istruttoria relativa all' OPA totalitaria di Progetto Co-Val su Mittel I termini dell’istruttoria, si legge in una nota, avranno scadenza il 5 settembre 2018.Nessun movimento in Borsa per le azioni Mittel, ferme a 1,76 euro, livello del prezzo dell'Offerta (1,75 euro).