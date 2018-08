Opening bell intonata a Wall Street

Apple

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Caterpillar

Goldman Sachs

Boeing

Visa

Baidu

Netflix

Wynn Resorts

Netease

Intuit

(Teleborsa) - Avvio in rialzo per la borsa di, come anticipato dall'andamento dei Future USA.che ha visto rallentare l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago mentre alle 16:30 verrà svelato il dato sull'indicedi agosto.Occhi puntati sul titolosu cui già circolano i rumors che svelerebbero il restalyng dei suoi nuovi iphone.Tra gli indici a stelle e strisce, ilche sta mettendo a segno un +0,58%. Sulla stessa linea, farzionale aumento per lo, che sale dello 0,46%. In rialzo il(+0,48%).In cima alla classifica deicomponenti il(+1,65%),(+1,14%),(+0,78%) e(+0,58%).(+1,89%),(+2,30%),(+2,57%) e(+1,69%)., invece, si registrano sucon un ribasso dell'1,23%.