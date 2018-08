Piazza Affari recupera sul finale. Bene le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -grazie anche al rally di Wall Street , penalizzati dalle tensioni sul debito tricolore, e dei dati OCSE dai quali è emerso che nel 2° trimestre il PIL dell'Italia è stato l'unico del G7 a registrare un rallentamento della crescita. Sopra le attese, invece, l'IFO tedesco , che ha dato sostegno agli altri mercati. Da rilevare, comunque, che nella giornata odierna iL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,47%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 68,76 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 279 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,16%.sostenuta, che porta a casa un guadagno dell'1,16%, mentretermina con un vantaggio dello 0,86%.; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 23.042 punti. In frazionale progresso il(+0,39%); sui livelli della vigilia il(+0,16%).Ilin Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,43 miliardi di euro, con una variazione dell'1,17%, rispetto ai precedenti 1,41 miliardi; i contratti si sono attestati a 176.911, rispetto ai precedenti 174.774.221 sono le azioni scambiate: tra queste, 106 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 98 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 17 azioni del listino milanese.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+4,17%),(+1,71%) e(+1,64%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,86%) e(-0,51%).Tra lea grande capitalizzazione, accelera sul finale, con un progresso del 3,46%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,79%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,73%.In luce, con un ampio progresso dell'1,61%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,36%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,56%.del FTSE MidCap vola(+16,41%). Bene anche(+3,51%),(+3,10%) e(+2,62%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,31%.In caduta libera, che affonda del 2,29%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,06 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,71%.