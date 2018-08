Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,01% sul; sulla stessa linea, loguadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.896,74 punti. Sale il(+0,98%), come l'S&P 100 (0,9%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,47%),(+1,34%) e(+1,22%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,64%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,20%),(+2,79%),(+2,31%) e(+2,12%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,96%.Tra i(+4,04%),(+3,88%),(+3,25%) e(+3,22%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,15%.Exploit di, che mostra un rialzo del 15,34%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,83%.Piatta, che tiene la parità.