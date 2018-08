Bankitalia costituisce un portafoglio in renminbi per investire in titoli di Stato cinesi

(Teleborsa) - La Banca d'Italia, nell'ambito della gestione delle proprie riserve valutarie, ha deciso di costituire un portafoglio in(la valuta avente corso legale nella), i cui investimenti riguarderanno principalmente titoli di Stato cinesi.Questa modalità diretta di investimento, spiega in una nota Bankitalia, si aggiunge a quella avviata negli anni recenti con la sottoscrizione di un fondo specializzato in renminbi gestito dalla Banca dei regolamenti internazionali.Lae riflette l'accresciuto ruolo del renminbi come valuta internazionale, testimoniato anche dal suo inserimento nel paniere delle valute di riserva delnel 2016, e l'importanza della Cina quale partner commerciale del nostro Paese.ed e' in linea con analoghe decisioni adottate di recente dalla Bce e da altre banche centrali dell'area dell'euro. Le transazioni saranno intermediate dallcon la quale è stato concluso un apposito accordo, in qualitàdi agente della Banca d'Italia sui mercati cinesi.