Le borse europee riaprono in frazionale rialzo mentre Piazza Affari gira subito in rosso

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

immobiliare

materie prime

utility

chimico

Fiat Chrysler

CNH Industrial

Exor

STMicroelectronics

A2A

UBI Banca

Atlantia

Fincantieri

Sias

Juventus

(Teleborsa) -A sostenere il sentiment degli investitori concorre ancora il, che favorisce alcuni settori specifici, come l'auto.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 68,79 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 281 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,18%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,31%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,62%, incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente., dove ilche cede quasi subito lo 0,30%..Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,48% sul precedente. Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,52%),(-0,50%) e(-0,47%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,12%), dopo la stipula del nuovo accordo USA-Messico . Si muovono in scia i titoli del gruppo come(+0,83%) ed(+0,71%).Bene(+0,68%).Fra iI più forti ribassi, invece, si segnala, che continua la seduta con -2,52%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.Dimessa, con un calo frazionale dello 0,75%, dopo che il Governo ha confermato che non affiderà la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova ad Autostrade per l'Italia . Il Ministro Toninelli ha invece confermato che i lavori verranno affidati a CDP , che brilla con un incremento del 3,12%.Calo deciso per, che segna un -1,25%, giacché il MIT ha chiarito che intende rivedere tutte le concessioni.Fra le Mid Cap si segnala fra i più forti ribassi la, che apre la seduta con -2,94%, a causa di realizzi dopo la brillante performance di ieri.