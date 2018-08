Milano in coda ai listini europei

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

viaggi e intrattenimento

materie prime

bancario

CNH Industrial

Pirelli

Prysmian

Atlantia

A2A

UBI Banca

Saipem

Maire Tecnimont

Fincantieri

Parmalat

Cattolica Assicurazioni

Juventus

Banca Ifis

Credem

El.En

(Teleborsa) -, che ha fatto peggio degli altri mercati europei, dopo le dichiarazioni del vicepremiersullo sforamento del deficit Leggera crescita dell', che sale a quota 1,171. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.208,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%.Invariato lo, che si posiziona a 279 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,17%.andamento cauto per, che lima lo 0,09%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,52%, mentremostra un +0,11%.Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,16 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,08%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,43 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 137.680, rispetto ai precedenti 176.911 ed i volumi scambiati sono passati da 0,77 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,52 miliardi.Tra i 218 titoli trattati, 52 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 149 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 17 titoli.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Tra i peggiori della lista(-2,54%),(-1,62%) e(-1,47%).di Piazza Affari,avanza dell'1,67%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,06%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,03%. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -3,15%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,01 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 2,95%. Sensibili perdite per, in calo del 2,70%.di Milano,(+2,50%) grazie a un contratto in India (+2,26%) dopo il deal a Pechino ed in vista della ricostruzione del Ponte a Genova confermata dal governo . Bene(+1,62%) e(+1,26%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -8,98% dopo i guadagni della vigilia. In apnea, che arretra del 5,73%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,80%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,83%.