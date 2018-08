Piazza Affari è la peggiore con le banche. Borse in cauto rialzo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che a differenza delle "colleghe" europee risente della, in vista degli appuntamenti di settembre con DEF e Legge di Bilancio. A pesare sul mercato le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio sullo sforamento del deficit A sostenere il sentiment degli investitori continentali, invece, ha contribuito il, che favorisce alcuni settori specifici, come l'auto, più condizionata dall'export.Sul mercato die cambi, l'avanza a quota 1,171. Lieve calo dello, che scende a 275 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,12% dopo aver raggiunto un picco del 3,20%..poco mossa(+0,18%), mentrecresce dello 0,31% emostra un moderato rialzo dello 0,31%., che scambia con un calo dello 0,51% sul, con un indice del compartoche arretra dell'1,38%, in risposta alle fibrillazioni di Spread e BTP.sono le più sacrificate con un calo superiore ai due punti.il titolo peggiore del FTSE MIB è, che lascia sul terreno oltre il 3%, sulle dichiarazioni di Toninelli per le concessioni autostradali : ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,72%, mentreavanza dell'1,50% emostra un incremento dell'1,45%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,08%.Tra i(+3,54%), che ha siglato un contratto in India , e(+3,20%), dopo il deal a Pechino ed in vista della ricostruzione del Ponte a Genova confermata dal governo.Realizzi su, che segna un -4,19%.