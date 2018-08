Ryanair soddisfatta: piloti italiani dicono sì al contratto

Ryanair

(Teleborsa) - Ihanno votato a stragrande maggioranza in favore del nuovo Contratto Collettivo di Lavoro negoziato e firmato da(Associazione Nazione Professionale Aviazione Civile) lo scorso 9 agosto.Il voto in Italia giunge poco dopo la firma da parte del sindacato irlandese FORSA di un accordo di mediazione con i piloti irlandesi di Ryanair, i quali stanno attualmente votando per la sua approvazione."Siamo lieti di annunciare la stipula di questo primo Contratto Collettivo di Lavoro con i nostri piloti italiani e ci auguriamo che sia presto seguito da un simile accordo con i nostri piloti irlandesi - ha commentato, Chief People Officer del vettore low cost irlandese - . Abbiamo invitato il sindacato britannico, tedesco e spagnolo a un incontro nei prossimi giorni per negoziare e, speriamo, concordare Contratti Collettivi di Lavoro simili in questi altri mercati. Gli accordi raggiunti dimostrano i reali progressi compiuti da Ryanair nelle negoziazioni con i suoi piloti e i loro sindacati nei diversi mercati dell'UE."