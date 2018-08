Seduta molto negativa per il comparto bancario a Piazza Affari (-1,73%)

settore bancario italiano

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 9.037,12 con una perdita di 158,98 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 106,32, dopo una partenza a 107,35.Nel, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,61% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,24%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,61%.Tra i titoli adell'indice bancario, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,80% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,71% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,63%.Tra ledi Piazza Affari, risultato negativo per, con una flessione dell'1,23%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,86%.