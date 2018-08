Stanze per fuori sede, prosegue il caro affitti ma non in tutte le città

(Teleborsa) -. Ede. Un'analisi di Immobiliare.it ha evidenziato come il caro-affitti abbia avuto nell'ultimo anno un trend diverso da città a città., dove si pagano 543 euro al mese di media per una singola (+3% in un anno) e 368 euro per un doppia., dove affittare una singola costa 428 euro ed una doppia 305 euro.dove i prezzi sono fortemente aumentati (+12% in un anno) fino a 399 euro al mese., dove non si è superato il +5% su base annua. Mentre invece segnaper un importo medio di 226 euro al mese. Per una doppia nelle città del Mezzogiorno non si arriva a spendere 200 euro a persona.