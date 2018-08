UBI smentisce ipotesi aggregazione con Carige citata in intervista a Mincione

UBI Banca

(Teleborsa) -, al centro in questi giorni della cronaca, in vista della prossima assemblea per il rinnovo del Board, che sancirà i nuovi equilibri della banca genovese controllata dalla famiglia Malacalza."Con riferimento all’articolo di MF pubblicato in data odierna, UBI Banca informa che è assolutamente destituita di fondamento qualsiasi ipotesi aggregativa con Banca Carige", informa una breve nota dell'Istituto guidato da Victor Massiah, confermando quanto già detto dal numero uno della banca nell'ultima conference call per i risultati di periodo Il quotidiano finanziario, infatti, riporta una, che commenta la presentazione della nuova lista di minoranza Time&Life - Pop12 , alternativa alle due precedenti dei Malacalza degli investitori istituzionali , per il rinnovo del CdA di Carige all'assemblea del 20 settembre prossimo.Mincione, oltre a fare ipotesi sugli equilibri di potere, parla anche delleper la banca,l'ipotesi di proseguire in un'ottica, per la complessità che sta affrontando il settore bancario e per il fintech che si afferma, ed citando alcuni papabili partners. Fra questi cita appunto UBI e, ma ancheFrattanto, sul mercato milanese, UBI Banca è uno dei titoli peggiori oggi con una perdita del 2,35%, mentre tiene la banca genovese sui livelli della vigilia.