Wall Street a piccoli passi a metà giornata

(Teleborsa) -, con ilche ritorna poco sopra i livelli della vigilia. Sulla parità lo, mentre fa piccoli passi in avanti il(+0,23%).Dal fronte macro, salgono i prezzi delle case negli. In aumentoanche l'indice Fed Richmond e la fiducia dei consumatori di agosto Occhi puntati sugli accordi di libero scambio. Il segretario statunitense al Tesoro,, commentando l' accordo preliminare sul commercio con il Messico annunciato ieri 27 agosto dal presidenteha spiegato che "l'obiettivo è di provare a far salire a bordo il Canada velocemente". Per quanto riguarda l'ha detto: " stiamo facendo progressi" nei negoziati con Bruxelles, mentre riguardo alla Cina, il segretario statunitense ha detto che "siamo stati molto chiari. Abbiamo bisogno di un commercio equo".del(+1,76%),(+1,40%),(+1,03%) e(+0,66%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,75%. Deboleche registra una flessione dello 0,69%.(+3,83%),(+2,14%),(+1,86%) e(+1,81%). Le più forti vendite, invece, si abbattono su, che prosegue le contrattazioni a -1,96%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,38%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,43%.