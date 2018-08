Wall Street chiude senza slancio

Dow Jones

(Teleborsa) - Si chiude sulla parità la seduta per la Borsa dicon ilche rimane a i nastri di partenza con un +0,06%. Sulla stessa linea, lotermina la giornata con un +0,03%%. Piccoli passi in avanti per il(+0,15%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,48%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,67%),(+0,81%),(+0,77%) e(+0,72%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,73%. Discesa modesta perche cede un piccolo -0,68%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,52%.(+3,62%),(+2,96%),(+2,33%) e(+2,06%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,32%. In rossoche evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%. Giornata no perche scende dell'1,59%.arretra dell'1,56%.