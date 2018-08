Brunello Cucinelli paga la bocciatura di Jefferies

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -in profondo rosso a Piazza Affari, mostrando una perdita del 3,28% sui valori precedenti. La casa di moda italiana, che ha annunciato risultati semestrali in crescita , risente della revisione al ribasso del giudizio di. Gli analisti hanno tagliato la raccomandazione da buy a hold, indicando che la crescita non può continuare al lungo. Migliorato invece il prezzo obiettivo da 32 euro a 39 euro.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento delsubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,73 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 43,53.Le indicazioni non costituiscono invito al trading. (A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)