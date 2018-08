ENAV prosegue il piano di buy-back

ENAV

(Teleborsa) - Proseguono gli acquisti di azioni proprie da parte diche, nel periodo tra il 20 e il 27 agosto 2018, ha messo in portafoglioordinarie al prezzo medio unitario di 4,23995 euro al netto delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 912.416,95 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia detiene 600.000 azioni proprie, pari allo 0,11075% del capitale sociale.Intanto, in Borsa,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 4,244 euro.