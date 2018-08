ENI acquisisce area esplorativa nell’onshore dell’Alaska

ENI

(Teleborsa) -ha acquisito 124 licenze esplorative, che comprendono un'area totale di circa 1400 kmq, da Caelus Alaska Exploration Company, LLC. Le licenze si trovano nell'Eastern North Slope, in Alaska, ed ENI deterrà la quota del 100%.La "" () si trova circa 32 chilometri a sud-est della località di Deadhorse, in prossimità del gigantesco giacimento petrolifero di Prudhoe Bay e vicina a infrastrutture esistenti e al(TAPS). La EEA è considerata un'area ad alto potenziale, con numerosi obiettivi esplorativi già provati nei giacimenti limitrofi e situata tra due delle più grandi scoperte di idrocarburi del Nord America (Prudhoe Bay e Point Thompson).ENI farà leva sul suo modello di business e la sua esperienza per effettuare una esplorazione accelerata e garantire un rapido timeto-market delle potenziali scoperte, al fine di generare valore a lungo termine per gli stakeholder e gli azionisti.Il Gruppo del cane a sei zampe ha già raggiunto una posizione di primo piano nel North Slope dell'e questa nuova acquisizione rafforzerà ulteriormente la sua presenza in una delle aree petrolifere più promettenti degli