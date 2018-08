Fondazione FS Italiane, treno storico "Porrettana Express"

(Teleborsa) -. Lungo la storica e affascinante ferrovia che da Pistoia sale nelle verdi vallate dell’Appennino Tosco Emiliano, con ardite gallerie e maestosi viadotti, fino a Porretta Terme,e, per soddisfare le numerose richieste, per i mesi di. E il treno storico "Porrettana Express", per così dire, raddoppia.: 2 e 16 settembre, 7 e 21 ottobre e 4 novembre, ultima data in calendario per il 2018. Domenica 2 settembre il treno partirà da Pistoia alle ore 9.30 con arrivo a Porretta Terme alle 11:10, da dove ripartirà alle 17:23 per arrivare a Pistoia alle 18:50.A partire da domenica 16 settembre,, l’orario di partenza da Porretta Terme sarà anticipato alle ore 16:30, con arrivo a Pistoia alle 17:18.dove dal lontanosi effettua la manutenzione delleche percorrono ancora oggi, alla testa dei treni storici, le linee ferroviarie della penisola.Per visitare iloccorre inviare una mail all’indirizzo di posta elettronicaPer viaggiare a bordo dei treni "Porrettana Express",. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.fondazionefs.it o la fanpage ufficiale della Fondazione FS su Facebook.