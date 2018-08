Il comparto beni industriali a Milano in territorio positivo (+1,28%)

settore infrastrutture e impiantistica

EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE MIB

CNH Industrial

Prysmian

Leonardo

listino milanese

Danieli

Biesse

Interpump

Poligraf. S. F

Fiera Milano

Reno De Medici

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 34.081,14, in aumento di 436,29 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso con cautela a 881,79, dopo aver avviato la seduta a 879,22.Tra i titoli del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,22%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,95%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,61%.Tra le medie imprese quotate sul, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,10% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,69%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,62%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,59%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,42%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,01%.