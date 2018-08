Il comparto beni industriali a Milano mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,36%), seduta effervescente per Interpump

settore infrastrutture e impiantistica

EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

CNH Industrial

Prysmian

mid-cap

Interpump

Biesse

El.En

Ftse SmallCap

Reno De Medici

Fiera Milano

Prima Industrie

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco migliore dell'Ilha aperto a 34.081,14, in rialzo dello 0,36% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 879,33.Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,40%.In luce, con un ampio progresso dell'1,20%.Tra leitaliane, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,85%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,68%.avanza dello 0,78%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,63%.Brilla, con un forte incremento (+2,52%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,31%.