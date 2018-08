Mercato americano positivo dopo PIL

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo secondari

informatica

materiali

telecomunicazioni

Dowdupont

Microsoft

Visa

Apple

American Express

Regeneron Pharmaceuticals

Amazon

Vertex Pharmaceuticals

Alexion Pharmaceuticals

Tesla Motors

Western Digital

Dish Network

Hasbro

(Teleborsa) -dopo la revisione al rialzo del PIL USA del 2° trimestre . L'indicesta mettendo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, l'che avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.912,4 punti. Sale il(+1%), come l'S&P 100 (0,5%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,94%),(+0,85%) e(+0,73%). Il settore, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,23%),(+1,22%),(+1,16%) e(+1,11%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-0,64%.Tra i(+4,29%),(+2,85%),(+2,75%) e(+2,37%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,14%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,20%.scende dell'1,20%.