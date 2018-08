Prysmian si aggiudica progetti per cablaggio parchi eolici offshore in Francia

Prysmian

(Teleborsa) -Group annuncia di essersi aggiudicata tre importanti progetti per la realizzazione di collegamenti in cavo per parchi eolici offshore in Francia.In particolare(joint venture tra l’azienda francese EDF Energies Nouvelles e la società canadese Enbridge) ha assegnato a Prysmian la progettazione, fornitura, installazione di collegamenti in cavo inter–array per i due parchi eolici offshore di Fécamp e Courseulles-sur-Mer, di proprietà di EMF e wpd offshore, situati al largo della costa della Francia del Nord.Il terzo progetto per il parco eolico Saint Nazaire, sempre di proprietà di Eolien Maritime France ha un valore di oltree verrà eseguito in consorzio con Louis Dreyfus Travocean. Il contratto è in fase di finalizzazione.Nel 2017-2018 ammonta a oltre a 650 milioni di euro il valore dei progetti aggiudicati da Prysmian Group nei parchi eolici offshore.