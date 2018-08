Ryanair contratto piloti, Filt CGIL e Uitrasporti contro ANPAC. Ed è partita la diffida

(Teleborsa) - Il primo contratto collettivo di lavoro dei piloti italiani i che definiscono sarcasticamente l'accordo "più che un contratto un regolamento aziendale"., impedisce, per la durata del contratto, ai lavoratori di aderire a iniziative sindacali, obbliga i piloti al pagamento della propria divisa di lavoro, non assicura agli equipaggi il pasto a bordo durante il servizio e consente la sottoscrizione di contratti paralleli da parte di agenzie interinali, oltre ad essere ampiamente insufficiente l’investimento messo in campo dall’azienda in materia di salario e previdenza"."Per questo – affermano Filt CGIL e Uiltrasporti –dello status quo e della normativa nazionale di riferimento, e nei prossimi giorni, basati in Italia, contro questo accordo e per l’avvio, finalmente, di una trattativa seria con tutte le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori Ryanair".