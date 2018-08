Energica Motor Company sigla nuovi accordi commerciali nei Paesi del Golfo

Energica Motor

(Teleborsa) -Company, casa costruttrice di moto elettriche ad elevate prestazioni,(GCC).Il, sito in Kuwait, sarà il punto di riferimento per tutta la regione mediorientale che comprende i seguenti paesi:Energica con i paesi della Gulf Cooperation Council annovera alla propria rete vendita una nuova area ad alto sviluppo tecnologico."L'attenzione verso i veicoli elettrici sta emergendo in maniera sempre più crescente nei Paesi del Golfo: diversi stati dell'area stanno investendo risorse sia sulla ricerca che sulla produzione". Affermani, CEO Energica Motor Company S.p.A. "L'attenzione al mercato mediorientale rappresenta per Energica un significativo potenziale di sviluppo, in linea con la crescita strategica del brand. Con questo nuovo accordo commerciale garantiremo un supporto dedicato ai nostri clienti presenti in tutti gli Stati del GCC."