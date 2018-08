Genova riparte dal turismo, al via campagna #VOLAAGENOVA

Air France – KLM

easyJet

Ryanair

(Teleborsa) - Dal Salone Nautico all’Acquario, per non dimenticare la mostra di Palazzo Ducale dedicata a Niccolò Paganini. Sono tantissime le, dimenticando il tragico episodio del Ponte Morandi che ha colpito l'immaginario collettivo."Dare visibilità alle bellezze di Genova e invogliare i potenziali turisti a visitare il capoluogo ligure: è questo l’obiettivo dellapromossa dall', assieme ad, l’Associazione italiana delle società di gestione aeroportuale. Partecipano all'iniziativa tantissimi scali e compagnie aeree."All'indomani della tragedia di Ponte Morandi ci siamo resi conto che era necessario dare visibilità positiva alla nostra bellissima città e fare in modo che al dramma del 14 agosto non seguisse anche un contraccolpo sul turismo, sempre più importante per l’economia del nostro territorio", afferma, spiegando che l'iniziativa che coinvolge gran parte del settore del trasporto aereo prevede il lancio su tutti icanali di comunicazione di messaggi che invoglino a visitare Genova e a scoprire le sue bellezze.: al Salone Nautico, all’Acquario di Genova e alla mostra di Palazzo Ducale dedicata a Niccolò Paganini. Il materiale sarà diffuso sui(social network, newsletter e siti internet) dei partner che hanno aderito al progetto. Inoltre ilche potrà essere utilizzato sui monitor degli aeroporti che hanno aderito all'iniziativa e sui canali social di scali e compagnie aeree. La campagna vedrà anche"Come associazione di categoria abbiamo favorevolmente accolto sin da subito, insieme ai nostri aeroporti associati, l’invito ad aderire a questa meritevole iniziativa ideata dall'aeroporto di Genova, volendo così dare unalla città stessa per l’immane tragedia che l’ha colpita", affermaaggiungendo "ci auguriamo che il nostro contributo possa accompagnare fattivamente l’intera comunità ligure, che sta affrontando con coraggio, grande determinazione e passione questa fase di ripresa e pertanto invitiamo i passeggeri dei nostri aeroporti a scoprire le bellezze della meravigliosa città di Genova e di tutta la regione".Aeroporti di Puglia (aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto), Aeroporti di Roma (aeroporti di Fiumicino e Ciampino), Aeroporto di Bologna, Aeroporto di Verona e di Brescia Montichiari, AIRGEST (Aeroporto di Trapani), AIRiminum 2014 (Aeroporto di Rimini e San Marino), GEAC (Aeroporto di Cuneo), GEASAR (Aeroporto di Olbia), GESAC (Aeroporto di Napoli), GESAP (Aeroporto di Palermo), SAC (Aeroporto di Catania), SACAL (aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria), SACBO (aeroporto di Bergamo), SAGA (aeroporto di Pescara), SAGAT (aeroporto di Torino), SAVE (aeroporto di Venezia), SEA (aeroporti di Malpensa e Linate), SOGAER (aeroporto di Cagliari), SOGEAAL (aeroporto di Alghero), Toscana Aeroporti (aeroporti di Firenze e Pisa), Trieste Airport (aeroporto di Trieste).: fra i vettori che hanno partecipato, Alitalia,, Ernest Airlines,, S7, Volotea, Vueling Airlines.