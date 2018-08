L'Indice italiano delle azioni siderurgiche continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi (-5,12%)

indice siderurgico a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre mostra un'intonazione debole l'L'scivola a quota 38.269,85 in diminuzione di 2.064,05 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'è risultato debole a 383,22 dopo aver avviato la seduta a 385,15.Nel, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 5,59%.Tra le medie imprese quotate sul, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,77%.Tra i titoli adell'indice siderurgico, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,32%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,05%.