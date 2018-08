Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiude in frazionale ribasso Wall Street, con, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso. Depresso l'che scambia sotto i livelli della vigilia a 2.901,13 punti. Poco sotto la parità il(-0,23%), come l'S&P 100 (-0,3%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori(-1,25%),(-0,79%) e(-0,77%) sono tra i più venduti.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,92%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,97%.Calo deciso per, che segna un -1,68%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,62%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,20%.Al top tra i, si posizionano(+1,79%),(+1,11%),(+0,99%) e(+0,92%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-15,54%. In apnea, che arretra del 9,88%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,79%. Lettera su, che registra un importante calo del 7,19%.