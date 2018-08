Piazza Affari chiude con il segno meno in fondo agli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

chimico

sanitario

materie prime

telecomunicazioni

costruzioni

Brembo

Saipem

Pirelli

Tenaris

BPER

Telecom Italia

Banca Generali

Rai Way

Interpump

Biesse

Tod's

Piaggio

IREN

Acea

Salini Impregilo

(Teleborsa) -. Andamento al ribasso anche per Wall Street, che si avvicina a metà seduta mostrando variazioni negative., che hanno fatto il pieno di vendite, a conferma che i BTP italiani non spaventano gli investitori., in Germania i prezzi import di luglio crescono meno del previsto, mentre la disoccupazione rimane ferma ai minimi storici . Si conferma stabile l'inflazione in Spagna.. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,52%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,27%., con un aumento di 12 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,19%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%, piccola perdita per, che scambia con un -0,64%, e tentenna, che cede lo 0,38%.; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 22.750 punti, ritracciando dell'1,03%.che mostra un calo dello 0,21%; sui livelli della vigilia il(-0,01%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,63%) e(+0,45%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-5,71%),(-2,43%) e(-2,10%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 2,60%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,88%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,77%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,79%.In apnea, che arretra del 3,58%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,07%.(+3,12%),(+2,93%),(+2,10%) e(+1,90%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -4,17%.Affonda, con un ribasso del 3,47%.Crolla, con una flessione del 2,89%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,45%.