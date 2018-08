Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari (-1,01%), in forte calo Banca MPS

settore bancario italiano

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 9.092,68, in diminuzione di 92,34 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 105,6, dopo aver avviato la seduta a 106,66.Tra i titoli del, composto ribasso per, in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,05%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,71% sui valori precedenti.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,81%.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,46% sui valori precedenti.